Intervenuto alla vigilia di Milan-Feyenoord, Zlatan Ibrahimovic si è soffermato anche sul futuro di Alex Jimenez: il Real Madrid potrebbe riscattarlo già in estate versando nelle casse dei rossoneri 9 milioni di euro. "C'è una clausola, ma il rapporto con i Blancos è ottimo - ha detto Ibra in conferenza stampa -. Al momento non abbiamo discussioni con il Real ma crediamo molto in lui. Purtroppo non è lista anche se noi vogliamo dare spazio ai nostri talenti".