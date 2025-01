"Con lui ci ho giocato quando era giovane, oggi è più uomo. Era già forte all'epoca. Sa giocare a destra, al centro, a sinistra. Farà tutte le posizioni". Così Zlatan Ibrahimovic su Rashford, obiettivo del Milan per gennaio, prima della gara col Cagliari: "Non so se serve tanto a convincerlo perché il Milan è uno dei più grandi club al mondo. Tutti vogliono giocare per il Milan ma è un'operazione difficile. Ancora non abbiamo parlato con lui".