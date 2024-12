Dopo il rinnovo di Matteo Gabbia, il Milan è al lavoro per quelli di Theo e Maignan e dell'argomento ha parlato proprio il difensore rossonero dopo la vittoria sull'Empoli: "Spero davvero con tutto il cuore che Maignan e Theo possano rinnovare i loro contratti e restare ancora tanti anni con noi, so che sono molto contenti qui. Io sono felice per il rinnovo del mio contratto, sapete quanto tenessi a tutto questo".