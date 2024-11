Milan, Gabbia: "Rinnovo continua storia di tanti anni fa"

"Sono sicuramente felicissimo, è davvero un bel momento per me. Sono contento perché è un sogno che si realizza, è la continuazione di una storia che è iniziata tanti anni fa": così Matteo Gabbia si racconta in un'intervista ai canali ufficiali del Milan in occasione del rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029. "Sono in un momento della carriera dove mi sento importante a livello di squadra - spiega il difensore nell'estratto diffuso dal club - mi sento ben voluto in tutto l'ambiente di Milanello, di Casa Milan. Sono molto felice, spero che possa essere un inizio per qualcosa di ancora più bello nei prossimi anni.A livello personale, l'obiettivo è continuare a meritarmi la fiducia di questo club, che merita sempre impegno, dedizione e sacrificio".