Finito ko poco fa contro la Lucchese, la posizione di Daniele Bonera sulla panchina del Milan Futuro è nuovamente in bilico. L'ex difensore, già in dubbio dopo la sconfitta con la Torres, non è certo di proseguire l'avventura in rossonero in Serie C: sono ore di riflessione. Il Milan Futuro è attualmente 18esimo in classifica in piena zona play-out.