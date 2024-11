Il Milan sta pensando a come rinforzare la rosa nel mercato di gennaio cercando di sopperire ad alcune lacune emerse nel corso delle prime settimane di stagione. Fonseca lamenta un'alternativa a Fofana in mezzo al campo che, da quando è arrivato, è praticamente sempre sceso in campo. L'obiettivo numero uno è Morten Frendrup del Genoa, classe 2001 valutato circa 15-20 milioni di euro.