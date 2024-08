Milan, ecco Emerson Royal: l'esterno destro brasiliano è a Milano

MILAN

Acquistato dal Tottenham per 15 milioni: avrà la maglia 22, martedì la presentazione

Emerson Royal è atterrato questa sera all'aeroporto di Linate, dando così finalmente inizio alla sua nuova avventura con il Milan. L'esterno destro brasiliano, acquistato dal Tottenham per una quindicina di milioni, è il terzo innesto estivo del club rossonero: arriva alla corte di Paulo Fonseca dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, già presentati nei giorni scorsi e al lavoro con la squadra a Milanello. Per vedere il brasiliano in gruppo bisognerà invece attendere le visite mediche e la firma sul contratto, il tutto previsto nella giornata di lunedì.

Previsto dunque per martedì il primo allenamento a Milanello e a seguire la presentazione alla stampa. In serata il saluto al tifo rossonero a San Siro - assieme a Morata e Pavlovic - in occasione del Trofeo Berlusconi. Emerson Royal, che ha scelto la maglia numero 22, firmerà un contratto che lo legherà al Milan per i prossimi quattro anni, con opzione sul quinto.