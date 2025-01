Milan, affondo Tottenham per Tomori

Il Tottenham è in trattative con il Milan per il trasferimento di Fikayo Tomori. Ai rossoneri sono stati offerti circa 30 milioni di euro. Il centrale britannico è una delle opzioni che gli Spurs stanno prendendo in considerazione per rinforzare la difesa. Il manager del Tottenham Ange Postecoglou ha confermato che il club sta valutando di ingaggiare un difensore prima della scadenza di lunedì. Su Tomori, un passato in Premier League con il Chelsea, c'è anche l'interesse dell'Aston Villa.