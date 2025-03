Milan, colloqui col Real per modificare la "recompra" di Jimenez

Un trasferimento sfiorato, poi l'esplosione in prima squadra. Oggi Alex Jimenez è quasi un punto fermo del Milan. Il terzino spagnolo, come rivelato da Matteo Moretto, prima di trovare spazio con i rossoneri è stato a un passo alla cessione in prestito al Monza, una soluzione richiesta dal calciatore per trovare più continuità. Poi però la parabola dello spagnolo a Milano è cambiata radicalmente, con apparizioni in prima squadra sempre più frequenti e convincenti. Per questo ora il Milan vorrebbe rinnovare, e adeguare, il suo contratto. Per farlo però i rossoneri dovranno parlare con il Real Madrid, club che detiene ancora il controllo sul classe 2005. I Blancos infatti potrebbero riportare Jimenez a casa esercitando l'opzione di recompra sul giocatore quest'estate per 9 milioni e nella prossima per 12. Il Milan vorrebbe modificare queste clausole: o spostandole più avanti o alzando la cifra per la recompra del giocatore. Sullo spagnolo si sono interessati anche club di Premier, disposti a investire più di 20 milioni per assicurarsi le prestazioni dello spagnolo.