MILAN, C'È ANCHE IL CITY SU EVERTON

10/04/2019

Obiettivi di mercato comuni per Milan e Manchester City. Dopo essersi contesi a gennaio Lucas Paquetá, i due club si sfideranno anche per Everton, star brasiliana del Gremio. Per il talento 23enne, che nel campionato Brasileirão appena iniziato ha siglato 4 gol in 8 partite, servirebbe un'offerta di poco superiore ai 50 milioni di euro. A riportare l'aggiornamento di mercato è il 'The Sun'.