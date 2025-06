Milan, anche Bernardo Corradi nello staff di Massimiliano Allegri

Nello staff di Massimiliano Allegri nella sua seconda avventura al Milan ci sarà anche Bernardo Corradi. L'ex attaccante tra le altre di Chievo Verona e Lazio farà parte dello staff tecnico rossonero, lascerà il suo ruolo di commissario tecnico dell'Italia Under 20 per sposare il progetto milanista. Nel pomeriggio c'è stato un incontro a Milano tra Allegri e lo stesso Corradi per definire il nuovo ruolo dell'ormai ex ct dell'Under 20, che da luglio inizierà la nuova avventura nello staff tecnico del Milan.