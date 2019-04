MILAN, AG. BIGLIA: "IL BOCA LO VUOLE"

09/04/2019

Enzo Montepaone, agente di Biglia, ha parlato del futuro del centrocampista argentino del Milan a SportNews.eu: "Lucas ha in testa solo il Milan e vuole finire la stagione al meglio con i rossoneri. La prossima settimana sarò in Italia per parlare con il club e vediamo. Ci confronteremo e capiremo qualcosa di più tutti". E ancora: "Gli interessamenti per lui? C’è di vero che abbiamo ricevuto un'offerta importante da un grande club francese, non posso dire chi, ma è un top club della Ligue 1. Poi ci sono altre richieste ma al momento la volontà di Lucas è solo quella di proseguire con il Milan. Finiamo la stagione e vediamo”. "Il Boca su Biglia? sì, è vero. Il Boca me lo ha chiesto, ma ho risposto che aspettiamo la fine del campionato e poi vediamo quello che è meglio. E la seconda volta in 5 anni che il Boca mi chiede Lucas. Al momento non credo che Biglia possa tornare a giocare in Argentina”.