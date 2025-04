Samuel Chukwueze non ha mai convinto dal suo arrivo in Italia e tutto ciò potrebbe spingere il Milan a cederlo già in estate. Dopo esser stato vicino a gennaio al Fulham, l'attaccante nigeriano sarebbe una pedina sacrificabile per il club rossonero tanto che, come riportato da Calciomercato.com, si valuta una cessione in Spagna con Real Sociedad e Betis Siviglia sugli scudi.