Cagliari su Borrelli, Camara e Bianco: ma prima deve vendere Piccoli e Zortea

Il Cagliari davanti a tutti per l'assalto a Gennaro Borrelli, prima punta che ha giocato l'anno scorso con il Brescia. Il giocatore, dopo il crollo delle Rondinelle, è svincolato. E il club rossoblù avrebbe, rispetto alle altre pretendenti (Napoli, Lecce, Cremonese e Verona), proposto l'offerta più allettante: un contratto quadriennale. Altro giocatore a parametro zero, Camara, centrocampista ex Parma. Ma anche in questo caso il Cagliari deve fare i conti con la concorrenza. Club a caccia di giocatori a costo zero soprattutto perché l'esborso iniziale di 30 milioni (Caprile, Adopo, Piccoli più Gaetano) è stato pesante. Per muoversi su profili più impegnativi (Pobega, Pessina, Folorunsho e Cancellieri), il Cagliari ha bisogno di fare cassa. Ma serve anche un sostituto di Makoumbou. L'ultimo nome è quello di Bianco, classe 2002, ex Monza, ora alla Fiorentina, ma in uscita dal club viola. Proprio la Fiorentina è sulle tracce di Piccoli, ma il Cagliari sta sparando alto: circa 25-30 milioni. I toscani però, alle prese con il possibile addio di Kean, ci stanno pensando.