MERTENS, LA MOGLIE: "NIENTE CINA? IL MOTIVO SONO IO"

Tra lo scorso anno e la prima metà di questa stagione Dries Mertens ha sfiorato la Cina, ma alla fine ha continuato l'avventura al Napoli. Un trasferimento mancato, che ha aperto a nuovi scenari legati al rinnovo del belga con gli azzurri. Kat Kerkhofs, moglie dell'attaccante, ha svelato il perchè della permanenza di Mertens all'ombra del Vesuvio: "Uno dei motivi principali per cui Dries non è andato a giocare in Cina sono io".