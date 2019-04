YAYA TOURE: "USA O ASIA? PERCHÈ NO"

22/04/2019

Yaya Toure in MLS o in Asia? Una possibilità il diretto interessato non esclude, come ha ammesso il centrocampista ivoriano ex Man City ai microfoni di Canal+: “Non è ancora arrivato il momento del ritiro - ha detto - credo di poter giocare per altri due e tre anni. Perché no negli USA o negli Emirati o in Asia? Mi prenderò il tempo per pensare e capire quale sarà la scelta migliore per me in vista della prossima stagione”.