YAYA TOURE' DICE ADDIO AL CALCIO E SI RITIRA

10/05/2019

Dopo l'infelice parentesi in Grecia con l'Olympiacos durata solo tre mesi e terminata nel dicembre 2018, Yaya Touré dice basta e si ritira. L'annuncio è stato dato dal suo agente. Iniziata la sua carriera in Belgio nel Beveren, il 35enne centrocampista ivoriano è esploso con la maglia del Barcellona prima di diventare una bandiera del Manchester City. In passato il suo nome è stato più volte accostato all'Inter, essendo un pupillo di Roberto Mancini.