WILLIAN: NO A 130 MILIONI DALLA CINA

21/06/2019

Clamoroso rifiuto di Willian a un'offerta shock proveniente dalla Cina. Secondo quanto riporta UOL Esport, il brasiliano avrebbe detto no a 130 milioni netti in tre anni per giocare nello Shanghai Greenland Shenhua. Il giocatore è in scadenza nel 2020 col Chelsea e sta trattando il rinnovo del contratto da tempo col club inglese.