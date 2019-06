VIDAL: "IO ALL'INTER? ORA PENSO ALLA COPPA AMERICA"

25/06/2019

Arturo Vidal dribbla le domande di mercato. "Io all'Inter? Penso a preparare e vincere la Coppa", ha detto a Tuttomercatoweb il centrocampista del Barcellona dopo la sconfitta del Cile l'Uruguay in Coppa America (sabato la formazione di Letelier affronterà la Colombia nei quarti di finale). Il mediano rivolge comunque un pensiero ad Antonio Conte, suo ex allenatore ai tempi della Juventus: "Ho visto che ha firmato per l'Inter, gli auguro buona fortuna".