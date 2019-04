VERONA, GROSSO TORNA A RISCHIO

22/04/2019

La sconfitta interna contro il Benevento ha complicato non poco i piani promozione del Verona e anche Fabio Grosso è tornato a rischio. L'allenatore era già stato vicino all'esonero e ora la sua posizione è di nuovo in bilico nonostante il campionato sia vicino al termine. Ma l'Hellas non può permettersi di mancare almeno l'accesso ai playoff.