UTD, POGBA: "SOLSKJAER MERITA LA CONFERMA"

20/03/2019

Paul Pogba sta con Ole Gunnar Solskjaer. Dal suo arrivo allo United, il francese è rinato e Paul non usa giri di parole per promuovere il tecnico. "Vogliamo che Solskjaer rimanga - ha spiegato -. I risultati sono stati eccezionali, ho un ottimo rapporto con lui e lui ha un ottimo rapporto con i giocatori. Merita la conferma, conosce il club, sa tutto del Manchester". "Ha portato positività e ridato fiducia alla squadra, ci ha restituito la libertà e la gioia di giocare a calcio, cosa che avevamo perso prima - ha aggiunto -. Non mi piace parlare del passato, voglio pensare al futuro. Ora stiamo bene e siamo tra le prime 4".