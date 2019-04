UNITED-REAL, SCAMBIO POGBA-BALE-KROOS

01/04/2019

Il Manchester United è disposto a cedere Paul Pogba, a condizione di avere Gareth Bale e Toni Kroos. È questa la posizione del club inglese, secondo il 'Mirror', di fronte alle voci di mercato che accostano il francese ai Blancos. L'ex juventino, che spingerebbe per lasciare i Red Devils e approdare al Bernabeu nella prossima stagione, è uno dei top player che Zinedine Zidane ha chiesto a Florentino Perez per ricostruire la squadra in estate. E il tecnico ha espresso pubblicamente il suo gradimento per il giocatore: "Mi piace molto, non è qualcosa di nuovo. Lo conosco personalmente, è diverso e dà qualcosa di differente che solo pochi giocatori possono dare". La trattativa, in ogni caso, si presenta complicata e rischia di diventare il tormentone della primavera-estate del mercato.