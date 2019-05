UNITED, MATA VUOLE IL BARCELLONA

07/05/2019

Juan Mata è pronto a salutare l'Inghilterra e a tornare in Spagna. Secondo quanto riportato da Sport, il 31enne sarebbe in procinto di dire addio al Manchester United. L'obiettivo dell'attaccante è quello di trovare una squadra che possa competere sia per la Liga che per la Champions League e spera che il Barcellona si presenti alla porta.