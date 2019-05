UNITED, LUKAKU VUOL GIOCARE IN SERIE A

04/05/2019

Romelu Lukaku ha deciso di lasciare il Manchester United e di iniziare una nuova avventura in Italia. Lo riporta il Manchester Evening News, spiegando i dettagli della questione. Il giocatore avrebbe già espresso al club il suo desidero di lasciare i Red Devils per provare un'esperienza in Serie A. Inter, Milan e Juve sono alla finestra.