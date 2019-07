UDINESE, ARRIVA BEÇAO

10/07/2019

Nuovo rinforzo per l'Udinese: il club friuliano ha acquistato dal Bahia il difensore Rodrigo Beçao. Il giocatore, classe 1996, ha militato in prestito al Cska Mosca nella scorsa stagione e ha firmato un contratto fino al 2024. "È un giocatore di gran temperamento – ha dichiarato il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino – un difensore moderno con ottima tecnica e abile nel gioco aereo. Per le sue caratteristiche sarà sicuramente adatto a un campionato come la Serie A".