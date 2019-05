TOTTENHAM, POCHETTINO: "DOPO 5 ANNI SI CHIUDE UN CAPITOLO"

10/05/2019

Mauricio Pochettino è tra gli allenatori più desiderati del momento e in conferenza stampa ha parlato del proprio futuro: “Il futuro? Domanda difficile. Dovrò parlare con il presidente. Prima avremo un momento importante per tutti noi come la finale di Champions League, successivamente potremo sederci ad un tavolo. Dopo cinque anni potrebbe chiudersi un capitolo. A luglio, quando partirà la preparazione, non sarà più lo stesso. Adesso è importante avere idee molto chiare sul progetto e sulla sfida che siamo chiamati ad affrontare. Credo che fosse ben chiaro cinque anni fa che la priorità sarebbe stata il nuovo stadio fino alla conclusione dei lavori. Adesso siamo in finale di Champions per la prima volta nella storia ed abbiamo uno degli impianti più belli del mondo, è un grande successo. Parlerò con il presidente, è lui il capo e devo sapere cosa dire a voi e ai nostri tifosi”.