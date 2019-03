TOTTENHAM, C'E' IL PREZZO PER ERIKSEN

31/03/2019

Christian Eriksen è uno degli obiettivi del Real per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione e il Tottenham avrebbe già fissato il prezzo del giocatore. Stando al Mirror, infatti, per il cartellino del danese gli Spurs non avrebbero alcuna intenzione di considerare offerte al di sotto dei 150 milioni di euro.