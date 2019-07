TORINO, NO A LAVEZZI

19/07/2019

Un colpo per sognare in grande dopo aver conquistato l'Europa. Il Torino cerca l'occasione giusta sul mercato per regalarsi un altro nome importante e puntare ancora più in alto. Come riporta 'Sky Sport', uno dei nomi che sarebbero circolati in orbita Torino è quello di Ezequiel Lavezzi. Il classe 1985 ha lasciato l'Europa e il PSG per andare in Cina nel gennaio 2016, ma un suo ritorno non è escluso. Il 'Pocho' sarebbe stato proposto ai granata, ma la risposta è stata negativa.