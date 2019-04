TORINO-MILAN, FACCIA A FACCIA PER CUTRONE

24/04/2019

Domenica il Torino ospita il Milan in uno scontro diretto per la Champions, ma la partita sarà anche l'occasione per parlare di mercato e in particolare di Cutrone. L’attaccante rossonero, chiuso da Piatek nelle gerarchie di Gattuso, è stato spesso accostato ai granata e ora, in vista della sessione estiva, il suo nome torna di stretta attualità.