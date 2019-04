TELLES, L'ATLETICO PREPARA L'ASSALTO

17/04/2019

L'Atletico Madrid prepara l'assalto per Alex Telles. I Colchoneros avrebbero individuato infatti proprio nell'esterno del Porto l'erede di Filipe Luis, destinato ormai a lasciare il club madrileno a parametro zero la prossima estate. Secondo quanto riporta il Daily Mail, per Telles l'Atletico starebbe preparando un'offerta di circa 38 milioni di euro.