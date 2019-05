TAGLIAFICO, L'AGENTE: "INTER E NAPOLI? NESSUN CONTATTO"

24/05/2019

"Inter e Napoli? Io e Giovanni Branchini abbiamo lavorato spesso in Serie A, ho provato a proporre Tagliafico al Bologna e al Parma tempo fa, ma non se ne fece niente. L'Inter e il Napoli non si sono mai fatte avanti per il mio assistito, per il futuro non escludo un'esperienza di questo genere". Così Ricardo Schlieper, procuratore di Nicolas Tagliafico, a Radio CRC.