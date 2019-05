STAMPA INGLESE: "SARRI PRONTO A RESTARE AL CHELSEA"

31/05/2019

Pieno sostegno del club e carta bianca nei metodi di gestione dei giocatori. Sarebbero questi i punti fondamentali su cui Maurizio Sarri punterà per rimanere alla guida del Chelsea. Lo rivela il prestigioso The Times, secondo cui il tecnico toscano incontrerà nei prossimi giorni la plenipotenziaria del club, Marina Granovskaia, per fare il punto sul futuro. Sarri è pronto a rimanere ai Blues e rifiutare l'offerta della Juventus soltanto se il club dimostrerà piena fiducia nei suoi metodi di lavoro. Nonostante la vittoria in Europa League e un contratto garantito per altri due anni, il 60enne Sarri non è certo di restare. L'ex allenatore del Napoli chiederà rassicurazioni sul fatto che il Chelsea sia pronto a sostenere il suo approccio tattico e i metodi di gestione degli uomini di fronte anche all'ostilità di alcuni tifosi, che spesso hanno criticato la squadra per il suo stile di gioco.