SPEZIA: OKEREKE VERSO IL BRUGES

07/07/2019

Come riportato da Sky Sport, David Okereke lascerà lo Spezia. Lo voleva il Sassuolo, ma i neroverdi sono stati bruciati dal Bruges. Il club belga ha raggiunto un accordo con i liguri sulla base di circa 10 milioni di euro bonus compresi. Difficile aspettarsi il rilancio del Sassuolo, stasera verranno definiti gli ultimi dettagli e domani il giocatore volerà in Belgio per le visite mediche.