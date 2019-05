SPAL: IDEA BALLARDINI PER LA PANCHINA

14/05/2019

La Spal si guarda intorno in caso di possibile addio di Leonardo Semplici a fine stagione. In caso di separazione dal tecnico toscano, il club avrebbe già un primo nome per la successione. Si tratta, secondo quanto riporta 'Tuttosport', di Davide Ballardini che avrebbe già avuto un contatto con il ds estense Vagnati.