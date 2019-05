SPAL, A BREVE INCONTRO CON SEMPLICI

11/05/2019

Con la stagione agli sgoccioli, in casa Spal si pensa già all'anno prossimo. In particolare restano da respingere le avances del Genoa per Leonardo Semplici. Nei prossimi giorni sono infatti in programma alcuni incontri tra i dirigenti del club e il tecnico per parlare del futuro. Al momento trapela un certo ottimismo per la permanenza dell'allenatore, ma non si possono escludere clamorosi colpi di scena.