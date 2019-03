SIVIGLIA, VIA L'ALLENATORE: VICINO IL RITORNO DI MONCHI

15/03/2019

All'indomani dell'eliminazione dall'Europa League, a causa della sconfitta per 4-3 ai supplementari contro lo Slavia Praga, il Siviglia ha deciso di esonerare l'allenatore Pablo Machin. Al suo posto è stato chiamato Joaquin Caparros, che era in forza al club andaluso con il ruolo di direttore sportivo ma che già in passato aveva allenato il Siviglia, dopo la cacciata di Vincenzo Montella. Come collaboratori in questa sua nuova avventura, precisa una nota della società, avrà Carlos Marchena e Paco Gallardo. Ma la novità più interessante potrebbe arrivare a livello dirigenziale, visto che secondo il presidente, José Castro, sarebbe vicino il ritorno come direttore sportivo di Monchi, che ha appena lasciato la Roma. Prenderebbe il posto di Caparros, tornato ad allenare e che potrebbe rimanere anche per la prossima stagione "Ho cominciato a parlare con lui di un ritorno nel nostro club - ha detto Castro nel corso di una conferenza stampa - e l'ho trovato molto interessato. Spero quindi di poter concludere al più presto la trattativa. Del resto Joaquin (Caparros, n.d.r.) ricomincia ad allenare e a noi serve un nuovo ds. Monchi è il migliore di tutti e l'idea di tornare al Siviglia lo affascina".