SCHULZ: "L'INTER LA MIA SQUADRA DEI SOGNI"

25/03/2019

Dopo aver segnato il gol decisivo all'Olanda allo scadere, Nico Schulz è balzato agli onori delle cronache. Il difensore tedesco dell'Hoffenheim fa gola a diverse squadre anche in Serie A (lui ha origini italiane) e non ha mai nascosto di sognare in grande: "Mi piacerebbe giocare per un top club europeo un giorno - ha dichiarato qualche giorno fa il laterale a t-online.de - Ci sono alcune squadre straordinarie, che giocano la Champions League ogni anno. Giocare ad altissimo livello ogni anno è ancora un sogno. L'Inter è sempre stata la mia squadra dei sogni. Ma sono molto tranquillo, soprattutto perché sono in un grande club come l'Hoffenheim e mi sento molto bene".