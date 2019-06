SCAMBIO SKRINIAR-LUKAKU: NO DELL'INTER

17/06/2019

Romelu Lukaku resta uno degli obiettivi più importanti dell'Inter in questa sessione di mercato, ma i nerazzurri non sono disposti a sacrificare alcun big per arrivare all'attaccante. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lo United avrebbe infatti proposto uno scambio tra Skriniar e il bomber belga. Offerta che l'Inter ha rifiutato seccamente.