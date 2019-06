SASSUOLO, LIROLA: "E' ORA DI CAMBIARE"

15/06/2019

Dal ritiro della Spagna Under 21, Pol Lirola annuncia l'addio al Sassuolo: "Il Sassuolo mi ha dato tanto, per me ha significato davvero molto - le parole del terzino riportate dal Mundo Deportivo -. Con loro ho giocato più di 100 partite fra campionato ed Europa League, ma ora è il momento di cambiare squadra".