SAMPDORIA, DEFREL: "IO QUI STO BENE"

14/04/2019

Dopo aver vinto il derby per 2-0 grazie anche ad un suo gol Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, era raggiante in zona mista: "È bellissimo. Sono molto contento. È un derby, questa settimana abbiamo sentito qualche pressione in più ma vedere lo spettacolo della gradinata a fine partita è un’emozione che rimarrà nella mia testa per tanto tempo. Un gol per il futuro? Io ho sempre detto che qua sto molto bene. Vedremo alla fine dell’anno, sto pensando a segnare tanti gol”.