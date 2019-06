SAMP, KOWNACKI: "FATEMI TORNARE A DUSSELDORF"

29/06/2019

Dawid Kownacki non vede l'ora di lasciare di nuovo la Sampdoria. Dopo aver giocato in prestito al Fortuna Dusseldorf a partire da gennaio, l'attaccante polacco vorrebbe tornare in Germania e l'ha detto senza mezzi termini accusando i blucerchiati: "I dirigenti hanno parlato con la Sampdoria, volevano pagare una cifra importante per acquistarmi, ma i blucerchiati hanno alzato il prezzo. Sinceramente non riesco a immaginare un mio ritorno, non vedo il mio futuro alla Sampdoria. C'era un accordo sul riscatto, poi dopo due giorni di trattative i blucerchiati hanno cambiato le carte in tavola. Il Fortuna mi vuole, io voglio restare: spero che la situazione si risolva".