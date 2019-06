SAMP, DAL BOCA ARRIVA MARONI

13/06/2019

Nuovo arrivo per la Sampdoria, che si porta a casa il talento argentino Gonzalo Maroni. Trequartista, 20 anni, è stato prelevato dal Boca Juniors in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Nell'ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia del Talleres e ha giocato con l'Argentina nel recente mondiale Under 20. Maroni sarebbe già in viaggio verso l'Italia per iniziare la nuova avventura.