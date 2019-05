SAMP, 10 MILIONI PER KANNEMANN

15/05/2019

In attesa di schiarite sul futuro societario, in casa Samp si continua a monitorare il mercato a caccia di occasioni per rinforzare la rosa soprattutto in difesa. E, secondo il quotidiano di Porto Alegre Correio do Povo, proprio in quest'ottica i blucerchiati starebbero seguendo da vicino la situazione di Walter Kannemann, argentino classe 1991 di proprietà del Gremio. Per il giocatore, nel mirino anche dell'Inter, la Samp sarebbe pronta a investire 10 milioni.