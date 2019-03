ROONEY CHIAMA POGBA IN MLS

21/03/2019

Qualche giorno fa David Beckham non aveva escluso la possibilità di portare un giorno Leo Messi o Cristiano Ronaldo nel suo club di Mls, l'Inter Miami. Ora è Wayne Rooney a chiamare un'altra stella del calcio europeo come Paul Pogba. Intervistato da Sky Sports Uk, l'attaccante di DC United ha dichiarato: "Paul ama gli Stati Uniti, ci viene spesso e qui gioca anche suo fratello. Sarebbe un grande acquisto per qualsiasi club della Mls".