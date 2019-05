ROMA, ZAPATA PER CONVINCERE GASPERINI

28/05/2019

Giorni caldi in casa Roma. Il club è in attesa di una risposta definitiva da Gasperini, ma nel frattempo ha iniziato a muoversi sul mercato. Con Dzeko corteggiato da Inter e Fenerbahce, i giallorossi avrebbero già individuato l'erede del bomber bosniaco. Si tratta di Duvan Zapata, pedina strategica per convincere anche il tecnico dell'Atalanta a sposare il progetto Roma. In difesa intanto Manolas starebbe meditando l'addio.