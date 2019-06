ROMA: UFFICIALE, MANOLAS AL NAPOLI

30/06/2019

"Manolas ceduto a titolo definitivo al Napoli. Ciao Kostas, grazie per questi 5 anni in giallorosso". Con questo tweet la Roma ufficializza la cessione del difensore greco agli azzurri per 36 milioni (il prezzo della clausola rescissoria). Manolas era arrivato nella Capitale nell'estate 2014, con la maglia giallorossa ha collezionato 206 presenze e segnato 8 reti.