ROMA, SU DZEKO PIOMBA IL LIPSIA

25/04/2019

A Roma continua a tenere banco il futuro di Edin Dzeko, che piace molto all'Inter come al West Ham. Secondo il Corriere dello Sport, però, sull'attaccante bosniaco ci sarebbe anche il Lipsia, che nella prossima stagione giocherà i gironi di Champions League. La Roma chiede venti milioni per Dzeko, cifra accessibile per il Lipsia, che quasi certamente la prossima estate venderà Werner. Dzeko sarebbe proprio il sostituto di Werner al centro dell'attacco del Lipsia, un giocatore esperto che in più conosce benissimo la Bundesliga.