ROMA, RANIERI: "NON PENSO A DOPO L'1 LUGLIO"

10/03/2019

Claudio Ranieri non pensa a quello che sarà il suo futuro. "Dove mi vedo dall'1 luglio? Mi vedo adesso qui con voi e domani sera in panchina. Non vado oltre, sono abituato ad andare passo dopo passo. Un'altra società a queste condizioni non l'avrei mai presa, ma se la Roma chiama io devo rispondere sì. Il contratto? Dico solo che ho perso più quando sono andato via che ora che sono tornato. Non sono i soldi quelli che mi hanno fatto venire qua, ma la maglia", le parole del neo allenatore della Roma, arruolato sino a giugno al posto di Di Francesco.