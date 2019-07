ROMA, GERSON AL FLAMENGO PER 11,8 MILIONI

13/07/2019

Gerson lascia la Roma e l'Italia. Con una nota sul proprio sito internet, il club giallorosso ha reso nota la cessione a titolo definitivo del centrocampista al Flamengo. Il brasiliano va via per 11,8 milioni di euro, più il 10% sull'eventuale surplus di una futura rivendita. Gerson ha giocato due stagioni alla Roma, collezionando 42 presenze e siglando due gol. Nel 2018-19 è passato in prestito alla Fiorentina.