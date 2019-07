ROMA, GERSON AI SALUTI: ACCORDO COL FLAMENGO

12/07/2019

Gerson lascia la Serie A e saluta la Roma, il suo futuro è in patria, dove vestirà la maglia del Flamengo. L'accordo tra le due società è arrivato nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il centrocampista brasiliano passerà al club sudamericano in via definitiva: la trattativa ha trovato la fumata bianca sulla base di 10 milioni di euro più una percentuale del 10% da versare alla Roma in caso di futura rivendita.